Новая система начисления зарплат госслужащим: правительство дало ряд распоряжений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров дал распоряжение Национальному агентству по вопросам госслужбы и Министерству финансов, относительно новой системы начисления зарплат госслужащим на основе классификации должностей. Соответствующее протокольное решение сегодня согласовали на очередном заседании Кабинета министров Украины. Об этом сообщил министр Олег Немчинов, пишет УНН.
Цитата
“Этим решением было поручено Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы осуществить мероприятия, в том числе подготовку и представление на рассмотрение Правительства проектов нормативно-правовых актов, для внедрения с 1 января 2024 года системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, которая, в частности, предусматривает усиление роли должностного оклада, введение грейдовой системы должностных окладов, где размер минимального грейда не может быть меньше размера минимальной заработной платы”, — написал в своем телеграм-канале Немчинов.
Детали
Кроме Нацагентства по вопросам госслужбы указания от Кабмина также получило и Министерство финансов Украины. Кабмин просит заложить в госбюджет на следующий год нормы, необходимые для внедрения новой системы оплаты труда государственных служащих.
Кроме того, министерство финансов просят учесть, что размер фонда оплаты труда государственного органа определяется с учетом фактической численности работников по состоянию на 1 июля 2023 года, увеличенной на 10 процентов.
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Напомним
Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что законопроект о новой системе оплаты труда государственных служащих, уже прошел первое чтение в Верховной Раде, и должен заработать с 1 января 2024 года.