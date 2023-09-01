Новая система начисления зарплат госслужащим: правительство дало ряд распоряжений

Цитата

“Этим решением было поручено Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы осуществить мероприятия, в том числе подготовку и представление на рассмотрение Правительства проектов нормативно-правовых актов, для внедрения с 1 января 2024 года системы оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, которая, в частности, предусматривает усиление роли должностного оклада, введение грейдовой системы должностных окладов, где размер минимального грейда не может быть меньше размера минимальной заработной платы”, — написал в своем телеграм-канале Немчинов.

Детали

Кроме Нацагентства по вопросам госслужбы указания от Кабмина также получило и Министерство финансов Украины. Кабмин просит заложить в госбюджет на следующий год нормы, необходимые для внедрения новой системы оплаты труда государственных служащих.

Кроме того, министерство финансов просят учесть, что размер фонда оплаты труда государственного органа определяется с учетом фактической численности работников по состоянию на 1 июля 2023 года, увеличенной на 10 процентов.

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Напомним

Накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что законопроект о новой системе оплаты труда государственных служащих, уже прошел первое чтение в Верховной Раде, и должен заработать с 1 января 2024 года.