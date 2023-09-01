Нова система нарахування зарплат держслужбовцям: уряд дав низку розпоряджень

Цитата

“Цим рішенням було доручено Національному агентству України з питань державної служби здійснити заходи, в тому числі підготовку та подання на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів, для запровадження з 1 січня 2024 року системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати”, — написав у своєму телеграм-каналі Немчінов.

Деталі

Окрім Нацагентства з питань держслужби вказівки від Кабміну також отримало й Міністерство фінансів України. Кабмін просить закласти у держбюджет на наступний рік норми, що необхідні для запровадження нової системи оплати праці державних службовців.

Крім того, міністерство фінансів просять врахувати, що розмір фонду оплати праці державного органу визначається з урахуванням фактичної чисельності працівників станом на 1 липня 2023 року, збільшеної на 10 відсотків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Середня зарплата українців зросла вперше від початку повномасштабної війни

Нагадаємо

Напередодні Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що законопроєкт про нову систему оплати праці державних службовців, вже пройшов перше читання у Верховній Раді, і має запрацювати з 1 січня 2024 року.