Середня зарплата українців зросла вперше від початку повномасштабної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні вперше від початку повномасштабної війни росії зросли зарплати. Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, передає УНН.
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“Найбільш важливий висновок з даних ПФУ полягає в тому, що червень став першим місяцем від початку війни, в якому реальна зарплата (з врахуванням інфляції) зросла проти аналогічного періоду минулого року. У червні інфляція в річному вимірі становила 12,8%, тоді як середня зарплата зросла на 14,7%. Отже, реальна зарплата зросла на 1,7%” — підсумував Гетьманцев.
Деталі
У червні 2023 року середня зарплата зросла на 14,7%, реально (з врахуванням інфляції) — на 1,7%.
Посилаючись на дані Пенсійного фонду України, Гетьманцев зазначив, що середня зарплата, з якої сплачується ЄСВ та яка береться фондом для обчислення пенсії, становила у першу половину 2023 року — 13780,8 грн, а у червні цього року вже 16012,4 грн.
Проти аналогічного періоду минулого року цей показник збільшився відповідно на 3,4% і 14,7%, резюмував Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.
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Водночас Гетьманцев підкреслив, що показник середньої зарплати, що публікує ПФУ, є меншим (на ≈ 7-10%) ніж загальний показник середньої зарплати по економіці, оскільки включає лише ту її частину, з якої сплачуються страхові внески.
Виходячи з вище зазначеного, її верхня межа обмежена 15 мінімальними зарплатами (наразі 100,5 тис. грн.).
Втім, з урахуванням того, що в умовах воєнного часу показник середньої зарплати надається держслужбою статистики із запізненням, дані ПФУ — це важливий індикатор зміни середньої зарплати.
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Гетьманцев прогнозує ріст зарплат для українців і у майбутньому.
Якщо загальні тенденції на зростання середньої зарплати та сповільнення інфляції збережуться, то згідно з останніми прогнозами НБУ, за підсумками 2023 року середня зарплата за рік номінально зросте на 19,6%, реально — на 3,9%".