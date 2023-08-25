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Средняя зарплата украинцев выросла впервые с начала полномасштабной войны

Средняя зарплата украинцев выросла впервые с начала полномасштабной войны

Киев • УНН

 • 1031469 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине впервые с начала полномасштабной войны россии выросли зарплаты. Об этом сообщил Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

“Наиболее важный вывод из данных ПФУ заключается в том, что июнь стал первым месяцем с начала войны, в котором реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне инфляция в годовом измерении составила 12,8%, тогда как средняя зарплата выросла на 14,7%. Следовательно, реальная зарплата выросла на 1,7%” — подытожил Гетманцев.

Детали

В июне 2023 года средняя зарплата выросла на 14,7%, реально (с учетом инфляции) — на 1,7%.

Ссылаясь на данные Пенсионного фонда Украины, Гетманцев отметил, что средняя зарплата, с которой уплачивается ЕСВ, составляла в первую половину 2023 года — 13780,8 грн, а в июне этого года уже 16012,4 грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился соответственно на 3,4% и 14,7%, резюмировал Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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В то же время Гетманцев подчеркнул, что показатель средней зарплаты, публикуемый ПФУ, меньше (на ≈ 7-10%) чем общий показатель средней зарплаты по экономике, поскольку включает только ту ее часть, с которой уплачиваются страховые взносы.

Исходя из выше указанного, ее верхняя граница ограничена 15 минимальными зарплатами (сейчас 100,5 тыс. грн.).

Впрочем, с учетом того, что в условиях военного времени показатель средней зарплаты предоставляется госслужбой статистики с опозданием, данные ПФУ — это важный индикатор изменения средней зарплаты.

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Гетманцев прогнозирует рост зарплат для украинцев и в будущем.

Если общие тенденции на рост средней зарплаты и замедление инфляции сохранятся, то согласно последним прогнозам НБУ, по итогам 2023 года средняя зарплата за год номинально вырастет на 19,6%, реально — на 3,9%".

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