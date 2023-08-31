Шмигаль: нова система оплати праці державних службовців має запрацювати з 1 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що законопроєкт про нову систему оплати праці державних службовців, який пройшов перше читання у Верховній Раді, має запрацювати з 1 січня 2024 року. Він також закликав парламент прискорити розгляд цього законопроєкту, інформує УНН.
Деталі
“Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи”, - повідомив Шмигаль.
Зазначається, що у новій системі оплати праці державних службовців посадовий оклад стане основною складовою заробітної плати. Це дасть змогу усунути зловживання та забезпечити більш справедливе та прозоре встановлення заробітних плат.
Цитата
“Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів”, - зазначив премʼєр-міністр.
Нагадаємо
28 липня Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці.