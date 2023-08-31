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Шмыгаль: новая система оплаты труда государственных служащих должна заработать с 1 января

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что прошедший первое чтение в Верховной Раде законопроект о новой системе оплаты труда государственных служащих должен заработать с 1 января 2024 года. Он также призвал парламент ускорить рассмотрение этого законопроекта, сообщает УНН.

Детали

“Сегодня на совещании с чиновниками и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы”, - сообщил Шмыгаль.

Отмечается, что в новой системе оплаты труда государственных служащих должностной оклад станет основной составляющей заработной платы. Это позволит устранить злоупотребления и обеспечить более справедливое и прозрачное установление заработных плат.

Цитата

“Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов”, - отметил премьер-министр.

Напомним

28 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной службе» относительно внедрения единых подходов в оплате труда.

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