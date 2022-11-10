Второй раз меньше чем за месяц: Зеленский переговорил с премьером Британии - об оборонной поддержке

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком – обсудили оборонную поддержку, пишет УНН.

Цитата

"В ходе разговора с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудили разностороннюю оборонную поддержку Украины", - сообщил Зеленский в Telegram.

Детали

По словам Президента, стороны, в частности, побеседовали о помощи в прохождении зимнего периода.

"Также поддержали продолжение зерновой инициативы и согласовали позиции в преддверии важных международных мероприятий", - отметил Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел 26 октября первый телефон разговор с новоназначенным премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, где тот заверил украинскую сторону в "непреклонной поддержке Великобритании Украины".

На днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак совсем скоро посетит Украину. 

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