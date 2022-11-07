Прем'єр Британії приїде до України зовсім скоро - посол

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"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем'єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав Пристайко.

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Пристайко заявляв, що новий прем’єр Британії приїде до України, наразі готується його візит.