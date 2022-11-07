Прем'єр Британії приїде до України зовсім скоро - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зовсім скоро відвідає Україну. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі Sky News у понеділок, 7 листопада, пише УНН.
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"Ми не будемо обговорювати дати через безпеку вашого прем'єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну", - сказав Пристайко.
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Пристайко заявляв, що новий прем’єр Британії приїде до України, наразі готується його візит.