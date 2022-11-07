Премьер Британии приедет в Украину совсем скоро - посол

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"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", - сказал Пристайко.

Ранее

Пристайко заявлял, что новый премьер Британии приедет в Украину, сейчас готовится его визит.