Вдруге менше ніж за місяць: Зеленський переговорив з прем'єром Британії - про оборонну підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком - обговорили оборонну підтримку, пише УНН.
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"Під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили різнобічну оборонну підтримку України", - повідомив Зеленський у Telegram.
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Зі слів Президента, сторони, зокрема, поспілкувалися про допомогу в проходженні зимового періоду.
"Також підтримали продовження зернової ініціативи й узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - зазначив Глава держави.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів 26 жовтня першу телефону розмову із новопризначеним премʼєр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, де той запевнив українську сторону у "непохитній підтримці Великої Британії України".
Днями посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зовсім скоро відвідає Україну.