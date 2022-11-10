Вдруге менше ніж за місяць: Зеленський переговорив з прем'єром Британії - про оборонну підтримку

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"Під час розмови з Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили різнобічну оборонну підтримку України", - повідомив Зеленський у Telegram.

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Зі слів Президента, сторони, зокрема, поспілкувалися про допомогу в проходженні зимового періоду.

"Також підтримали продовження зернової ініціативи й узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів 26 жовтня першу телефону розмову із новопризначеним премʼєр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком, де той запевнив українську сторону у "непохитній підтримці Великої Британії України".

Днями посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зовсім скоро відвідає Україну.