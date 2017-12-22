Новый наблюдательный совет "Нафтогаза" сегодня рассмотрел вопрос аудитора НАК

"Было назначено качественно новый наблюдательный совет. Эти люди уже приезжали в Киев недавно. У нас была первая встреча в Киеве, где мы обсуждали начало их работы. Сегодня еще одно положительное событие, кроме Стокгольма, состоялось первое официальное заседание наблюдательного совета, где был избран председатель и было проголосовано первый вопрос по выбору аудитора НАК "Нафтогаз Украины", - сказал он.

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Коболев ожидает, что следующее заседание наблюдательного совета НАК состоится в январе 2018 года, посвященное дальнейшей деятельности группе "Нафтогаза" с точки зрения той стратегии, которую сделал менеджмент с помощью консультантов.

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Напомним, 13 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины назначил новых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и внес изменения относительно требований к ее членам.