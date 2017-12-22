Нова наглядова рада “Нафтогазу” сьогодні розглянула питання аудитора НАК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” сьогодні на першому засіданні проголосувала питання щодо вибору аудитора НАК. Про це сказав в ефірі “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Було призначено якісну нову наглядову раду. Ці люди вже приїздили в Київ нещодавно. В нас була перша зустріч в Києві, де ми обговорювали початок їхньої роботи. Сьогодні ще одна позитивна подія, крім Стокгольму, відбулося перше офіційне засідання наглядової ради, де було обрано голову і було проголосовано перше питання щодо вибору аудитора НАК “Нафтогаз України”, — сказав він.
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Коболєв очікує, що наступне засідання наглядової ради НАК відбудеться у січні 2018 року, яке присвячене подальшій діяльності групі “Нафтогазу” з точки зору тієї стратегії, яку зробив менеджмент за допомогою консультантів.
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Нагадаємо, 13 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” та вніс зміни щодо вимог до її членів.