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Нова наглядова рада “Нафтогазу” сьогодні розглянула питання аудитора НАК

Київ • УНН

 • 14981 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наглядова рада НАК “Нафтогаз України” сьогодні на першому засіданні проголосувала питання щодо вибору аудитора НАК. Про це сказав в ефірі “5 каналу” голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.

Нова наглядова рада “Нафтогазу” сьогодні розглянула питання аудитора НАК

“Було призначено якісну нову наглядову раду. Ці люди вже приїздили в Київ нещодавно. В нас була перша зустріч в Києві, де ми обговорювали початок їхньої роботи. Сьогодні ще одна позитивна подія, крім Стокгольму, відбулося перше офіційне засідання наглядової ради, де було обрано голову і було проголосовано перше питання щодо вибору аудитора НАК “Нафтогаз України”, — сказав він.

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Коболєв очікує, що наступне засідання наглядової ради НАК відбудеться у січні 2018 року, яке присвячене подальшій діяльності групі “Нафтогазу” з точки зору тієї стратегії, яку зробив менеджмент за допомогою консультантів.

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Нагадаємо, 13 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” та вніс зміни щодо вимог до її членів. 

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