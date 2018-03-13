Новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме – СМИ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35436 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51219 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54768 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101342 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91919 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103592 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110607 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116973 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122467 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133861 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме – СМИ

Новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Новая глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел в 2002 году контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства в Тайланде. Об этом сообщает Fortune, передает УНН.

Сообщается, что Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года, большую часть своей карьеры она работала под прикрытием. Она получила несколько наград, в том числе, премию Джорджа Буша за вклад в борьбу с терроризмом.

Однако, отмечает издание, в 2002 году она контролировала пытки двух подозреваемых в тайной тюрьме в Тайланде, а позднее была уличена в уничтожении видеокассет, на которых это было задокументировано.

Напомним, сегодня заместитель директора Центрального разведуправления США Джина Хаспел возглавила Управление.

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