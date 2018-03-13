Новая глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Новая глава Центрального разведывательного управления США Джина Хаспел в 2002 году контролировала пытки в секретной тюрьме ведомства в Тайланде. Об этом сообщает Fortune, передает УНН.
Сообщается, что Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года, большую часть своей карьеры она работала под прикрытием. Она получила несколько наград, в том числе, премию Джорджа Буша за вклад в борьбу с терроризмом.
Однако, отмечает издание, в 2002 году она контролировала пытки двух подозреваемых в тайной тюрьме в Тайланде, а позднее была уличена в уничтожении видеокассет, на которых это было задокументировано.
Напомним, сегодня заместитель директора Центрального разведуправления США Джина Хаспел возглавила Управление.