Нова глава ЦРУ контролювала тортури у секретній в'язниці - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Нова глава Центрального розвідувального управління США Джина Хаспел в 2002 році контролювала тортури в секретній в'язниці відомства в Таїланді. Про це повідомляє Fortune, передає УНН.
Повідомляється, що Хаспел працює в ЦРУ з 1985 року, більшу частину своєї кар'єри вона працювала під прикриттям. Вона отримала кілька нагород, в тому числі, премію Джорджа Буша за внесок в боротьбу з тероризмом.
Однак, зазначає видання, в 2002 році вона контролювала тортури двох підозрюваних в таємній в'язниці в Таїланді, а пізніше була викрита в знищенні відеокасет, на яких це було задокументовано.
Нагадаємо, сьогодні заступник директора Центрального розвідуправління США Джина Хаспел очолила Управління.