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Новая форма респираторного вируса: инфекционист сообщила о симптомах и профилактике

Киев • УНН

 • 25056 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Медицинский эксперт и инфекционист Ольга Голубовская рассказала на своей странице в Facebook о критериях оценки симптомов нового неизвестного коронавируса, который впервые обнаружили в Китае, сообщает УНН.

Новая форма респираторного вируса: инфекционист сообщила о симптомах и профилактике

Несмотря на то, что многие вопросы эпидемиологии и клиники нового коронавируса (nCoV) пока неясны, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США, - ред.) рекомендует следующие критерии оценки обследуемых пациентов на возможное инфицирование этим возбудителем:

1. Лихорадка и симптомы поражения нижних дыхательных путей, а также:

- за 14 дней до появления симптомов путешествие из города Ухань (Китай), или

- за 14 дней до появления симптомов тесный контакт с человеком, который болен и обследуется на факт инфицирования вирусом nCoV.

2. Лихорадка или симптомы поражения нижних дыхательных путей плюс за 14 дней до появления симптомов тесный контакт с больным с лабораторно подтвержденным случаем nCoV.

Также обращается внимание, что у некоторых пациентов может отсутствовать лихорадка, например, у очень молодых или пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или принимающих жаропонижающие препараты. Клиницисты должны оценивать каждый конкретный случай.

По словам эксперта, тесный контакт определяется как:

a) нахождение в пределах приблизительно 2 метров, или в пределах одной комнаты, или в зоне ухода за инфицированным больным в течение длительного периода времени, не надевая рекомендуемых средств индивидуальной защиты (например, халаты, перчатки, респиратор N95 одноразовый, защита глаз). Также тесный контакт может включать посещение зоны ожидания или комнаты медицинского обслуживания, где находился больной.

б) прямой контакт с выделениями от больного, инфицированного новым коронавирусом (например, при кашле), находясь без средств индивидуальной защиты.

Голубовская подчеркивает, что данные рекомендации рассчитаны для пациентов, которые приехали в Ухань 1 декабря 2019 года или позже и заболели в течение 2 недель после отъезда.

Медик предупреждает, что путешественники в Ухань должны:

- избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), в т.ч. на рынках;
- избегать контакта с больными людьми;
- часто мыть руки с мылом и водой (не менее 20 секунд). Использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны;
- в случае развития заболевания в Ухани необходимо избегать походов на улицу и контактов (за исключением обращения к врачу); срочно обратиться за медпомощью;
- при кашле или чихании прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом (но не руками).

Голубовская обращает внимание на фото коронавируса со своими "коронами" на "голове", в связи с чем и получил такое название.

Напомним, неизвестная форма пневмонии уже распространилась на США.

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