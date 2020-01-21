Нова форма респіраторного вірусу: інфекціоніст повідомила про симптоми і профілактику
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Медичний експерт і інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла на своїй сторінці в Facebook про критерії оцінки симптомів нового невідомого коронавіруса, який вперше виявили в Китаї, повідомляє УНН.
Незважаючи на те, що багато питань епідеміології і клініки нового коронавируса (nCoV) поки неясні, CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США, - ред.) рекомендує наступні критерії оцінки обстежуваних пацієнтів на можливе інфікування цим збудником:
1. Лихоманка і симптоми ураження нижніх дихальних шляхів, а також:
- за 14 днів до появи симптомів подорож з міста Ухань (Китай), або
- за 14 днів до появи симптомів тісний контакт з людиною, яка хвора і обстежується на факт інфікування вірусом nCoV.
2. Лихоманка або симптоми ураження нижніх дихальних шляхів плюс за 14 днів до появи симптомів тісний контакт з хворим з лабораторно підтвердженим випадком nCoV.
Також звертається увага, що у деяких пацієнтів може бути відсутнім лихоманка, наприклад, у дуже молодих або літніх людей, людей з ослабленим імунітетом або приймають жарознижуючі препарати. Клініцисти повинні оцінювати кожен конкретний випадок.
За словами експерта, тісний контакт визначається як:
a) перебування в межах приблизно 2 метрів, або в межах однієї кімнати, або в зоні догляду за інфікованим хворим протягом тривалого періоду часу, не надягаючи рекомендованих засобів індивідуального захисту (наприклад, халати, рукавички, респіратор N95 одноразовий, захист очей). Також тісний контакт може включати відвідування зони очікування або кімнати медичного обслуговування, де знаходився хворий.
б) прямий контакт з виділеннями від хворого, інфікованого новим коронавірусів (наприклад, при кашлі), перебуваючи без засобів індивідуального захисту.
Голубовська підкреслює, що дані рекомендації розраховані для пацієнтів, які приїхали в Ухань 1 грудня 2019 року або пізніше і захворіли протягом 2 тижнів після від'їзду.
Медик попереджає, що мандрівники в Ухань повинні:
- уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), в т.ч. на ринках;
- уникати контакту з хворими людьми;
- часто мити руки з милом і водою (не менше 20 секунд). Використовувати дезінфікуючий засіб на спиртовій основі, якщо мило і вода недоступні;
- в разі розвитку захворювання в Ухані необхідно уникати походів на вулицю і контактів (за винятком звернення до лікаря); терміново звернутися за медичною допомогою;
- при кашлі або чханні прикривати рот і ніс серветкою або рукавом (але не руками).
Голубовська звертає увагу на фото коронавируса зі своїми "коронами" на "голові", в зв'язку з чим і отримав таку назву.
Нагадаємо, невідома форма пневмонії уже поширилася на США.