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В Украине планировали разворовать 300 млн грн на ноутбуках для школ

В Украине планировали разворовать 300 млн грн на ноутбуках для школ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Злоумышленники планировали разворовать 300 млн грн на закупке компьютерной техники в рамках украинской программы “Ноутбук — каждому учителю”. Об этом сообщила СБУ, информирует УНН.

Детали

По данным СБУ, группа людей пыталась организовать механизм откатов во время закупки для украинских школ примерно 60 тыс. ноутбуков.

Злоумышленники хотели сговориться с участниками IT-рынка и завысить на 30% стоимость ноутбуков, которые закупают по программе “Ноутбук — каждому учителю”. В то же время они называли себя уполномоченными руководством Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечают, что украинские бизнесмены готовы были согласиться на требования правонарушителей, однако их успели предупредить об ответственности по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Учитывая, что “Ноутбук каждому учителю” — это государственная программа, которая предоставила 980 млн грн на приобретение ноутбуков для учителей из разных регионов Украины, 30% откатов составляли бы государству ущерб более чем 300 млн грн.

Масштабное хищение предотвратили и сейчас процесс закупок контролируют Минцифры и МОН.

Напомним

10 сентября в Департаменте здравоохранения КГГА проводили обыски по подозрению в хищении более 6 млн грн на закупке лекарств для онкобольных.

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