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Чергові обшуки у КМДА: підозрюють розкрадання мільйонів на ліках для онкохворих

Чергові обшуки у КМДА: підозрюють розкрадання мільйонів на ліках для онкохворих

Київ • УНН

 • 20934 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Департаменті охорони здоров’я КМДА проводять обшуки через розкрадання понад 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує УНН.

Деталі

За даними слідства, Департамент охорони здоров’я Київської міської ради у листопаді 2020 року уклав договір на постачання ліків для лікування онкохворих.

Унаслідок закупівлі лікарських засобів за, як вказано, штучно завищеними цінами з місцевого бюджету сплачено понад 6 млн грн.

Сьогодні, 10 вересня, в межах кримінального провадження за фактом розтрачання та привласнення коштів (ч. 5 ст. 191 КК України) у службових приміщеннях департаменту КМДА та фірми-постачальника проводять обшуки.

Також вирішують питання щодо повідомлення про підозру службовим особам Департаменту охорони здоров’я КМДА та постачальнику.

Нагадаємо

Учора в департаментах КМДА прокуратура проводила обшуки за фактом незаконного передання в користування земельних ділянок, які розташовані у центрі Києва.

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