Очередные обыски в КГГА: подозревают хищения миллионов на лекарствах для онкобольных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Департаменте здравоохранения КГГА проводят обыски из-за хищения более 6 млн грн на закупке лекарств для онкобольных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, Департамент здравоохранения Киевского городского совета в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарств для лечения онкобольных.
В результате закупки лекарственных средств по, как указано, искусственно завышенным ценам из местного бюджета было выплачено более 6 млн грн.
Сегодня, 10 сентября, в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины) в служебных помещениях департамента КГГА и фирмы-поставщика проводят обыски.
Также решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику.
Напомним
Вчера в департаментах КГГА прокуратура проводила обыски по факту незаконной передачи в пользование земельных участков, расположенных в центре Киева.