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Очередные обыски в КГГА: подозревают хищения миллионов на лекарствах для онкобольных

Очередные обыски в КГГА: подозревают хищения миллионов на лекарствах для онкобольных

Киев  •  УНН

 • 20913 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Департаменте здравоохранения КГГА проводят обыски из-за хищения более 6 млн грн на закупке лекарств для онкобольных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, Департамент здравоохранения Киевского городского совета в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарств для лечения онкобольных.

В результате закупки лекарственных средств по, как указано, искусственно завышенным ценам из местного бюджета было выплачено более 6 млн грн.

Сегодня, 10 сентября, в рамках уголовного производства по факту растраты и присвоения средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины) в служебных помещениях департамента КГГА и фирмы-поставщика проводят обыски.

Также решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику.

Напомним

Вчера в департаментах КГГА прокуратура проводила обыски по факту незаконной передачи в пользование земельных участков, расположенных в центре Киева.

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