Обшуки у КМДА: посадовці незаконно передавали в користування земельні ділянки у центрі Києва

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За даними прокуратури, посадовці КМДА позаконкурентним способом та за заниженою вартістю передали в користування суб’єкту господарювання земельні ділянки комунальної власності, які розташовані у центрі Києва поруч із Європейською площею. У такий спосіб вони порушили земельне законодавство, умови програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва й укладеного інвестиційного договору.

Сьогодні, 9 вересня, у структурних підрозділах КМДА, зокрема в Департаменті економіки та інвестицій та Департаменті земельних ресурсів, проводять обшуки, мета яких — задокументувати протиправну діяльність, а також вилучити документи й інші важливі для слідства речові докази.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

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