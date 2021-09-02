Очередные обыски в Киеве: столичное КП заподозрили в растрате 5 миллионов на расчистке ручья
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Прокуратура провела обыски на столичном КП "Плесо" по подозрениям в растрате 5 млн гривен на расчистке ручья. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.
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"Проведен ряд обысков в рамках уголовного производства по растрате средств местного бюджета должностными лицами КП "Плесо" (ст. 191 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре, добавив, что операцию проводили совместно с полицией и СБУ.
Детали
Следствием, как указано, установлено, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева. Работы якобы проводились с 02.12.2020 по 01.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме, добавили в ведомстве.
"В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ", - рассказали в прокуратуре.
Во время обыска на коммунальном предприятии "Плесо", как отмечается, "обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, что скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам".
Кроме того, следствием зафиксировано отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что, как отмечается, может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.
Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.
Добавим
В последнее время правоохранители устраивают обыски в том числе в департаментах КГГА, столичных КП, указывая на возможные нарушения в деятельности киевской власти.