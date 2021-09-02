Чергові обшуки у Києві: столичне КП запідозрили у розтраті 5 мільйонів на розчищенні струмка

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"Проведено низку обшуків у рамках кримінального провадження щодо розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами КП “Плесо” (ст. 191 КК України)", - повідомили у прокуратурі, додавши, що операцію проводили спільно з поліцією та СБУ.

Деталі

Слідством, як вказано, встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва. Роботи нібито проводилися з 02.12.2020 по 01.01.2021 та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі, додали у відомстві.

"У березні 2021 року під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт", - розповіли у прокуратурі.

Під час обшуку на комунальному підприємстві “Плесо”, як зазначається, "виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів".

Крім того, слідством зафіксовано відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що, як зауважується, може свідчити про фіктивний характер взаємовідносин суб’єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Додамо

Останнім часом правоохоронці влаштовують обшуки у тому числі у департаментах КМДА, столичних КП, вказуючи на можливі порушення у діяльності київської влади.