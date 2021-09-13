В Україні планували розкрасти 300 млн грн на ноутбуках для шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Зловмисники планували розкрасти 300 млн грн на закупівлі комп’ютерної техніки у межах української програми “Ноутбук — кожному вчителю”. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.
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За даними СБУ, група осіб намагалася організувати механізм відкатів під час закупівлі для українських шкіл приблизно 60 тис. ноутбуків.
Зловмисники хотіли змовитися із учасниками IT-ринку й завищити на 30% вартість ноутбуків, які закуповують за програмою “Ноутбук — кожному вчителю”. Водночас вони називали себе уповноваженими керівництвом Міністерства цифрової трансформації України.
Зазначають, що українські бізнесмени готові були погодитися на вимоги правопорушників, проте їх встигли попередити про відповідальність за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.
Зважаючи, що “Ноутбук кожному вчителю” — це державна програма, яка надала 980 млн грн на придбання ноутбуків для вчителів із різних регіонів України, 30% відкатів становили б державі збитки на понад 300 млн грн.
Масштабному розкраданню запобігли і наразі процес закупівель контролюють Мінцифри та МОН.
Нагадаємо
10 вересня у Департаменті охорони здоров’я КМДА проводили обшуки через підозру у розкраданні понад 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих.