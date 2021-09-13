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В Україні планували розкрасти 300 млн грн на ноутбуках для шкіл

В Україні планували розкрасти 300 млн грн на ноутбуках для шкіл

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Зловмисники планували розкрасти 300 млн грн на закупівлі комп’ютерної техніки у межах української програми “Ноутбук — кожному вчителю”. Про це повідомила СБУ, інформує УНН.

Деталі

За даними СБУ, група осіб намагалася організувати механізм відкатів під час закупівлі для українських шкіл приблизно 60 тис. ноутбуків.

Зловмисники хотіли змовитися із учасниками IT-ринку й завищити на 30% вартість ноутбуків, які закуповують за програмою “Ноутбук — кожному вчителю”. Водночас вони називали себе уповноваженими керівництвом Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначають, що українські бізнесмени готові були погодитися на вимоги правопорушників, проте їх встигли попередити про відповідальність за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрачання майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Зважаючи, що “Ноутбук кожному вчителю” — це державна програма, яка надала 980 млн грн на придбання ноутбуків для вчителів із різних регіонів України, 30% відкатів становили б державі збитки на понад 300 млн грн.

Масштабному розкраданню запобігли і наразі процес закупівель контролюють Мінцифри та МОН.

Нагадаємо

10 вересня у Департаменті охорони здоров’я КМДА проводили обшуки через підозру у розкраданні понад 6 млн грн на закупівлі ліків для онкохворих.

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