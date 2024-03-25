"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

Повреждения пораженного российского большого десантного корабля "ямал" в оккупированном Крыму, по оценкам, носят критический характер, сообщили в понедельник в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России.

В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод чф рф в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "ямал".

По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений вдк "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт. Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте - сообщили в ГУР в соцсетях.

Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической россии уточняются, добавили в ГУР.

Силы обороны поразили два больших десантных корабля рф в Севастополе - СтратКом ВСУ