"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  122485 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
  •  132665 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  207864 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  178992 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  175780 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172276 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140314 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  339945 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127359 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

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18 марта 2024, 18:47  •  442343 просмотра

"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

Российский большой десантный корабль "ямал" был критически поврежден в результате поражения, по оценкам ГУР.

Война •   •  6965 просмотра
"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы и объект критической инфраструктуры во многих населенных пунктах Херсонской области, повредив здания и транспортные средства, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  8540 просмотра
россияне попали по критической инфраструктуре в Херсонской области - ОВА

В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт

Из-за атак российских беспилотников, которые повредили подстанции в Одесской области, осуществляются аварийные отключения электроэнергии и приостановлено движение электротранспорта, чтобы предотвратить дальнейшую перегрузку оборудования.

Война •   •  9873 просмотра
В Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии и остановлен электротранспорт

Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

За минувшие сутки рф осуществила 258 атак по 9 населенным пунктам Запорожской области, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12495 просмотра
Войска рф нанесли 258 ударов по Запорожской области: жертв нет

Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

Прошлой ночью российские войска атаковали беспилотниками энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, вызвав разрушения и ранения.

Война •   •  11818 просмотра
Били по Николаевской и Одесской области - в Силах обороны юга сообщили детали ночной атаки

рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 640 военнослужащих.

Война •   •  13127 просмотра
рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки

"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели

Ожидается, что электроснабжение Харькова, который подвергся массированному вражескому ракетному обстрелу, значительно улучшится примерно через 8-9 дней, по словам руководителя "Укрэнерго".

Общество •   •  13247 просмотра
"Укрэнерго": ситуация с электроснабжением в Харькове может улучшиться в конце следующей недели

За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел

За минувшие сутки рф нанесла 33 ракетных и 70 авиационных ударов, а также 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  14033 просмотра
За сутки рф нанесла 33 ракетных удара, 70 авиационных атак, 91 залповый обстрел

рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города

В Николаеве повреждены дома из-за падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Общество •   •  16323 просмотра
рф атакует Николаев: повреждены дома в одном из микрорайонов города

Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.

Общество •   •  15022 просмотра
Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии