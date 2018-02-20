Норвежский конькобежец Лорентсен с олимпийским рекордом выиграл Игры в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Первой дисциплиной десятого соревновательного дня Олимпийских игр в Пхенчхане в которой были разыграны медали, стал конькобежный спорт у мужчин на дистанции 500 метров, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Автором заработанной золотой медали стал норвежец Ховарт Лорентсен, который также превзошел показатель американца Фитзрендольфа установленный на Олимпийских играх в 2002 году — 34,41 с против 34,42 с в американца.
Серебряную медаль завоевал южнокорейский спортсмен Чха Мин Гю (34,42 с), а “бронза” в активе Гао Тиню из Китая (34,65).
Заметим, что действующий чемпион мира на этой дистанции голландец Ян Смекенс стал только десятым (+0,52).
Добавим также, данная медаль стала для Норвегии юбилейной 10-й добытой на главных зимних Играх четырехлетия.