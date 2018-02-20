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Норвезький ковзаняр Лорентсен з олімпійським рекордом виграв Ігри у Пхьончхані

Київ • УНН

 • 10133 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Першою дисципліною десятого змагального дня Олімпійських ігор у Пхьончхані в якій були розіграні медалі, став ковзанярський спорт у чоловіків на дистанції 500 метрів, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Автором заробленої золотої медалі став норвежець Ховарт Лорентсен, який також перевершив показник американця Фітзрендольфа встановлений на олімпійських іграх в 2002 році — 34,41 с проти 34,42 с в американця.

Срібну медаль завоював південнокорейський спортсмен Чха Мін Гю (34,42 с), а “бронза” в активі Гао Тінюй з Китаю (34,65).

Зауважимо, що чинний чемпіон світу на цій дистанції голландець Ян Смекенс став тільки десятим (+0,52).

Додамо також, дана медаль стала для Норвегії ювілейною 10-ю вибореною на головних зимових Іграх чотириріччя.

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