Норвежские керлингисты получат отобранные у россиян бронзовые медали Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Керлингисты из Норвегии получат бронзовую медаль Олимпийских игр 2018 года в смешанных парах, которую отобрали у российских спортсменов из-за обнаруженного допинга, ожидается, что передача наград состоится до окончания Олимпиады. Об этом сообщает Международная федерация керлинга, передает УНН.
"Наши поздравления норвежской команде - Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтен - которые вовремя получат свои бронзовые медали зимних Олимпийских игр", - говорится в сообщении.
В то же время пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что медали могут передать Норвегии еще до закрытия Олимпиады в Пхенчхане.
"Мы надеемся, что перераспределение бронзовой медали состоится до церемонии закрытия (которая будет в воскресенье). Мы вполне уверены, что так произойдет. Я еще не могу сказать, когда именно", - заявил М.Адамс.
Отметим, ранее российские спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова согласились отдать свои медали.
Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгалов на Олимпиаде в Пхенчхане, были обнаружены следы мельдонию.
22 февраля Спортивный арбитражный суд лишил бронзовых медалей российских керлингистов.