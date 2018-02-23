Норвежские керлингисты получат отобранные у россиян бронзовые медали Олимпиады

"Наши поздравления норвежской команде - Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтен - которые вовремя получат свои бронзовые медали зимних Олимпийских игр", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь Международного олимпийского комитета Марк Адамс отметил, что медали могут передать Норвегии еще до закрытия Олимпиады в Пхенчхане.

"Мы надеемся, что перераспределение бронзовой медали состоится до церемонии закрытия (которая будет в воскресенье). Мы вполне уверены, что так произойдет. Я еще не могу сказать, когда именно", - заявил М.Адамс.

Отметим, ранее российские спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова согласились отдать свои медали.

Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгалов на Олимпиаде в Пхенчхане, были обнаружены следы мельдонию.

22 февраля Спортивный арбитражный суд лишил бронзовых медалей российских керлингистов.