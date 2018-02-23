Норвезькі керлінгісти отримають відібрані у росіян бронзові медалі Олімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Керлінгісти з Норвегії отримають бронзову медаль Олімпійських ігор 2018 року у змішаних парах, яку відібрали у російських спорстменів через виявлений допінг, очікується, що передача нагород відбудеться до закінчення Олімпіади. Про це повідомляє Міжнародна федерація керлінгу, передає УНН.
“Наші вітання норвезькій команді — Крістін Скасліен та Магнусу Недреготтен — які вчасно отримають свої бронзові медалі зимових Олімпійських ігор”, — сказано у повідомленні.
Водночас прес-секретар Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс зазначив, що медалі можуть передати Норвегії ще до закриття Олімпіади в Пхьончхані.
“Ми сподіваємося, що церемонія перерозподілу бронзової медалі відбудеться до церемонії закриття (яка буде в неділю). Ми цілком впевнені, що так станеться. Я ще не можу сказати, коли саме”, — заявив М.Адамс.
Зазначимо, раніше російські спортсмени Олександр Крушельницький і Анастасія Бризгалова погодилися віддати свої медалі.
Як повідомляв УНН, у пробі російського спортсмена Олександра Крушельницького, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, були виявлені сліди мельдонію.
22 лютого Спортивний арбітражний суд позбавив бронзових медалей російських керлінгістів.