Норвежский прыгунья с трамплина выиграла заключительное "золото" соревновательного дня в Пхенчхане

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76902 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90865 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93432 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110572 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101394 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105016 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112016 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122942 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134542 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Норвежский прыгунья с трамплина выиграла заключительное "золото" соревновательного дня в Пхенчхане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Норвежский прыгунья Марен Лундбю торжествовала в женских прыжках на среднем трамплине в рамках Олимпиады в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Лундбю после первой попытки захватила лидерство и не отдала его до конца проведения дисциплины, закончив турнир с 264,6 баллами. Серебряным призером стала немка Катарина Алтхаус с суммарным баллом в 252,6. Тройку медалисток замкнула японка Сара Таканаши.

Для 23-летней норвежки данная медаль стала первой в карьере на Олимпиадах. Ранее она выигрывала только "серебро" на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Отметим, что Украина в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018 не представлена.

Кроме того добавим, что в главных Играх четырехлетия соревнуются 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности. До этого момента зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были крупнейшими из 2885 спортсменами из 88 стран.

Напомним, нидерландская конькобежка Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Украинские Национальные Новости

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