Норвежский прыгунья с трамплина выиграла заключительное "золото" соревновательного дня в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Норвежский прыгунья Марен Лундбю торжествовала в женских прыжках на среднем трамплине в рамках Олимпиады в Южной Корее, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Лундбю после первой попытки захватила лидерство и не отдала его до конца проведения дисциплины, закончив турнир с 264,6 баллами. Серебряным призером стала немка Катарина Алтхаус с суммарным баллом в 252,6. Тройку медалисток замкнула японка Сара Таканаши.
Для 23-летней норвежки данная медаль стала первой в карьере на Олимпиадах. Ранее она выигрывала только "серебро" на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Отметим, что Украина в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018 не представлена.
Кроме того добавим, что в главных Играх четырехлетия соревнуются 2925 спортсменов из 92 стран, что стало рекордом по численности. До этого момента зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году были крупнейшими из 2885 спортсменами из 88 стран.
Напомним, нидерландская конькобежка Вюст стала пятикратной олимпийской чемпионкой.