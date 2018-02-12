Норвезька стрибунка з трампліну виграла заключне "золото" змагального дня у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Норвезька стрибунка Марен Лундбю тріумфувала в жіночих стрибках на середньому трампліні в рамках Олімпіади у Південній Кореї, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Лундбю після першої спроби захопила лідерство і не віддала його до кінця проведення дисципліни, закінчивши турнір із 264,6 балами. Срібною призеркою стала німкеня Катаріна Алтхаус з сумарним балом в 252,6. Трійку медалісток замкнула японка Сара Таканаші.
Для 23-річної норвежки дана медаль стала першою в кар’єрі на Олімпіадах. Раніше вона вигравала тільки "срібло" на чемпіонаті світу по лижним видам спорту.
Зазначимо, що Україна у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2018 не представлена.
Окрім того додамо, що в головних Іграх чотириріччя змагаються 2925 спортсменів з 92 країн, що стало рекордом за чисельністю. До цього моменту зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році були найбільшими з 2885 спортсменами з 88 країн.
Нагадаємо, нідерландська ковзанярка Вюст стала п'ятикратною олімпійською чемпіонкою.