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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвежская разведка: россия стала более склонной к диверсиям

Норвежская разведка: россия стала более склонной к диверсиям

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 12:59  •  1897 просмотра

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Глава норвежской разведки считает, что россия стала более склонной к диверсиям на инфраструктуре. Норвегия усилила защиту своей нефтегазовой инфраструктуры из-за роста риска диверсий.

Глава службы внешней разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсен считает, что россия стала более склонной к попыткам устроить диверсию на ее инфраструктуре, например, в нефтегазовой отрасли, чем год назад, поскольку она стала смелее в противодействии поддержке Украины Западом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Уровень риска изменился", - сказал вице-адмирал Нильс Андреас Стенсен, глава Норвежской разведывательной службы (NIS), в интервью Reuters.

"Мы считаем, что диверсия более вероятна, и мы видим акты саботажа, которые происходят сейчас в Европе, что указывает на то, что они (россияне) немного продвинулись в этом масштабе", - отметил он.

Издание отмечает, что россия отвергает такие обвинения, как запугивание Запада. 

Ранее в этом году норвежские разведывательные службы оценили, что россия "может посчитать благоразумным" проводить диверсии, главной целью которых является нефть, тогда как в прошлом году они считали это маловероятным.

Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европе и крупным экспортером сырой нефти.

Стенсен сказал, что страна президента владимира путина стала "более или менее страной-изгоем" для Запада, а это означает, что она мало что потеряет, сделав более рискованные шаги, хотя она будет осторожной, чтобы не задействовать положение о коллективной обороне альянса НАТО.

Дополнение

После взрывов на трубопроводе Nord Stream в сентябре 2022 года Норвегия развернула свой флот для защиты своих нефтяных и газовых платформ в Северном море при поддержке союзников по НАТО.

Тем не менее, как отмечает издание, "норвежская подводная инфраструктура настолько велика, состоящая из газопроводов длиной около 9000 км, что ее трудно защитить". В Норвегии также есть более 90 морских месторождений нефти и газа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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