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Норвезька розвідка: росія стала більш схильною до диверсій

Норвезька розвідка: росія стала більш схильною до диверсій

Київ • УНН

 • 13350 перегляди

Очільник норвезької розвідки вважає, що росія стала більш схильною до диверсій на інфраструктурі. Норвегія посилила захист своєї нафтогазової інфраструктури через зростання ризику диверсій.

Очільник служби зовнішньої розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен вважає, що росія стала більш схильною до спроб влаштувати диверсію на її інфраструктурі, наприклад, у нафтогазовій галузі, ніж рік тому, оскільки вона стала сміливішою у протидії підтримці України Заходом, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Рівень ризику змінився", - сказав віце-адмірал Нільс Андреас Стенсен, голова Норвезької розвідувальної служби (NIS), в інтерв'ю Reuters.

"Ми вважаємо, що диверсія вірогідніша, і ми бачимо акти саботажу, які відбуваються зараз у Європі, що вказує на те, що вони (росіяни) трохи просунулися в цьому масштабі", - зазначив він.

Видання зазначає, що росія відкидає такі звинувачення, як залякування Заходу. 

Раніше цього року норвезькі розвідувальні служби оцінили, що росія "може вважати розсудливим" проводити диверсії, головною ціллю яких є нафта, тоді як минулого року вони вважали це малоймовірним.

Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі та великим експортером сирої нафти.

Стенсен сказав, що країна президента володимира путіна стала "більше чи менше країною-ізгоєм" для Заходу, а це означає, що вона мало що втратить, зробивши більш ризиковані кроки, хоча вона буде обережною, щоб не задіяти положення про колективну оборону альянсу НАТО.

Доповнення

Після вибухів на трубопроводі Nord Stream у вересні 2022 року Норвегія розгорнула свій флот для захисту своїх нафтових та газових платформ у Північному морі за підтримки союзників по НАТО.

Тим не менш, як зауважує видання, "норвезька підводна інфраструктура настільки велика, що складається з газопроводів довжиною близько 9000 км, що її важко захистити". У Норвегії також є понад 90 морських родовищ нафти та газу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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