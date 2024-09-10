Норвезька розвідка: росія стала більш схильною до диверсій

Очільник служби зовнішньої розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен вважає, що росія стала більш схильною до спроб влаштувати диверсію на її інфраструктурі, наприклад, у нафтогазовій галузі, ніж рік тому, оскільки вона стала сміливішою у протидії підтримці України Заходом, повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Рівень ризику змінився", - сказав віце-адмірал Нільс Андреас Стенсен, голова Норвезької розвідувальної служби (NIS), в інтерв'ю Reuters.

"Ми вважаємо, що диверсія вірогідніша, і ми бачимо акти саботажу, які відбуваються зараз у Європі, що вказує на те, що вони (росіяни) трохи просунулися в цьому масштабі", - зазначив він.

Видання зазначає, що росія відкидає такі звинувачення, як залякування Заходу.

Раніше цього року норвезькі розвідувальні служби оцінили, що росія "може вважати розсудливим" проводити диверсії, головною ціллю яких є нафта, тоді як минулого року вони вважали це малоймовірним.

Норвегія є найбільшим постачальником газу в Європі та великим експортером сирої нафти.

Стенсен сказав, що країна президента володимира путіна стала "більше чи менше країною-ізгоєм" для Заходу, а це означає, що вона мало що втратить, зробивши більш ризиковані кроки, хоча вона буде обережною, щоб не задіяти положення про колективну оборону альянсу НАТО.

Доповнення

Після вибухів на трубопроводі Nord Stream у вересні 2022 року Норвегія розгорнула свій флот для захисту своїх нафтових та газових платформ у Північному морі за підтримки союзників по НАТО.

Тим не менш, як зауважує видання, "норвезька підводна інфраструктура настільки велика, що складається з газопроводів довжиною близько 9000 км, що її важко захистити". У Норвегії також є понад 90 морських родовищ нафти та газу.