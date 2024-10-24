Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Правительство Норвегии намерено ввести запрет использования соцсетей детьми и подростками до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.



Детали

Отмечается, что таким образом правящая партия лейбористов стремится бороться с "властью алгоритмов", которая склоняет детей к "одностороннему восприятию действительности", а также помочь родителям, которые "стремятся защитить своих детей, но не могут сказать им четкое „нет".

В Норвегии уже действует запрет иметь страницы в социальных сетях для тех, кто не достиг 13-летнего возраста. Несмотря на это, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются соцсетями, согласно исследованию норвежского управления СМИ.

Правительство пообещало ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. В планах - внести поправки в Закон о персональных данных, согласно которым пользователи социальных сетей должны достичь 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.

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