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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 01:56  •  3771 просмотра

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Правительство Норвегии намерено запретить использование соцсетей детям до 15 лет. Планируется внести изменения в закон о персональных данных и разработать механизм проверки возраста для борьбы с «властью алгоритмов».

Правительство Норвегии намерено ввести запрет использования соцсетей детьми и подростками до 15 лет. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом правящая партия лейбористов стремится бороться с "властью алгоритмов", которая склоняет детей к "одностороннему восприятию действительности", а также помочь родителям, которые "стремятся защитить своих детей, но не могут сказать им четкое „нет".

В Норвегии уже действует запрет иметь страницы в социальных сетях для тех, кто не достиг 13-летнего возраста. Несмотря на это, более половины девятилетних, 58% десятилетних и 72% одиннадцатилетних детей пользуются соцсетями, согласно исследованию норвежского управления СМИ.

Правительство пообещало ввести дополнительные меры предосторожности, чтобы дети не могли обойти возрастные ограничения. В планах - внести поправки в Закон о персональных данных, согласно которым пользователи социальных сетей должны достичь 15 лет, чтобы дать согласие на обработку личной информации. Кроме того, правительство намерено разработать специальный механизм проверки возраста.

Норвегия стала первой страной мира с количеством электрокаров больше, чем бензиновых авто19 сентября 2024, 04:00 • 16156 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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