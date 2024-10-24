Норвегія заборонить дітям до 15 років користуватися соцмережами
Київ • УНН
Уряд Норвегії має намір заборонити використання соцмереж дітям до 15 років. Планується внести зміни до закону про персональні дані та розробити механізм перевірки віку для боротьби з "владою алгоритмів".
Уряд Норвегії має намір запровадити заборону використання соцмереж дітьми та підлітками до 15 років. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Зазначається, що таким чином керівна партія лейбористів прагне боротися з "владою алгоритмів", яка схиляє дітей до "однобічного сприйняття дійсності", а також допомогти батькам, які "прагнуть захистити своїх дітей, але не можуть сказати їм чітке "ні".
У Норвегії вже діє заборона мати сторінки у соціальних мережах для тих, хто не досяг 13-річного віку. Попри це, більше половини дев'ятирічних, 58% десятирічних та 72% одинадцятирічних дітей користуються соцмережами, згідно з дослідженням норвезького управління ЗМІ.
Уряд пообіцяв запровадити додаткові запобіжні заходи, щоб діти не могли оминути вікових обмежень. У планах - внести поправки до Закону про персональні дані, згідно з якими користувачі соціальних мереж мають досягти 15 років, щоб дати згоду на обробку особистої інформації. Крім того, уряд має намір розробити спеціальний механізм перевірки віку.
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