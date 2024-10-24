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Норвегія заборонить дітям до 15 років користуватися соцмережами

Київ • УНН

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Уряд Норвегії має намір заборонити використання соцмереж дітям до 15 років. Планується внести зміни до закону про персональні дані та розробити механізм перевірки віку для боротьби з "владою алгоритмів".

Норвегія заборонить дітям до 15 років користуватися соцмережами

Уряд Норвегії має намір запровадити заборону використання соцмереж дітьми та підлітками до 15 років. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що таким чином керівна партія лейбористів прагне боротися з "владою алгоритмів", яка схиляє дітей до "однобічного сприйняття дійсності", а також допомогти батькам, які "прагнуть захистити своїх дітей, але не можуть сказати їм чітке "ні".

У Норвегії вже діє заборона мати сторінки у соціальних мережах для тих, хто не досяг 13-річного віку. Попри це, більше половини дев'ятирічних, 58% десятирічних та 72% одинадцятирічних дітей користуються соцмережами, згідно з дослідженням норвезького управління ЗМІ.

Уряд пообіцяв запровадити додаткові запобіжні заходи, щоб діти не могли оминути вікових обмежень. У планах - внести поправки до Закону про персональні дані, згідно з якими користувачі соціальних мереж мають досягти 15 років, щоб дати згоду на обробку особистої інформації. Крім того, уряд має намір розробити спеціальний механізм перевірки віку.

Норвегія стала першою країною світу з кількістю електрокарів вищою, ніж бензинових авто19.09.24, 07:00 • 16446 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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