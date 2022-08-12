Норвегия присоединится к обучению украинских военных в Соединенном Королевстве

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"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать в этой базовой подготовке солдат, как и другие страны", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.

Напомним

Военные инструкторы из Дании будут учить украинских военных в рамках программы под руководством Великобритании. Это еще 130 инструкторов будут учить украинских военнослужащих в рамках программы под руководством Королевства.