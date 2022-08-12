Норвегия присоединится к обучению украинских военных в Соединенном Королевстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Норвегия присоединится к обучению украинских военных, которое проводится в Соединенном Королевстве. Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Ариль Грамм, передает УНН со ссылкой на NRK.
Цитата
"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании. Мы будем участвовать в этой базовой подготовке солдат, как и другие страны", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грамм.
Напомним
Военные инструкторы из Дании будут учить украинских военных в рамках программы под руководством Великобритании. Это еще 130 инструкторов будут учить украинских военнослужащих в рамках программы под руководством Королевства.