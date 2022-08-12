Норвегія приєднається до навчання українських військових у Сполученому Королівстві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Норвегія приєднається до навчання українських військових, яке проводиться у Сполученому Королівстві. Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Аріль Грамм, передає УНН з посиланням на NRK.
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"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь в цій базовій підготовці солдатів, як й інші країни", – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.
Нагадаємо
Військові інструктори з Данії навчатимуть українських військових у рамках програми під керівництвом Великої Британії. Це ще 130 інструкторів навчатимуть українських військовослужбовців у рамках програми під керівництвом Королівства.