Норвегия приблизилась к Германии в медальном зачете Олимпиады в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. На 23-х зимних Олимпийских играх завершился восьмой соревновательный день в рамках которого были разыграны 9-ть комплектов медалей, передает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады-2018.
После мощного старта Германия второй день подряд осталась без “золота”. На этот раз немцы довольствовались “серебром” в скелетоне (Жаклин Леллинг) и прыжках с трамплина (Андреас Веллингера).
Зато норвежцы выиграли три медали за день и немного приблизились к “бундестим” — 7 “золотых”, 8 “серебряных” и 7 “бронзовых” наград. Также норвежцы лидируют по суммарному количеству медалей (22).
В топ-5 также входят Нидерланды (6, 5, 2), Канада (5, 5, 5) и США (5, 2, 2).
Примечательно, что представители 25-ти национальных команд завоевали хотя бы одну медаль Игр в Южной Корее.
Напомним, что в восьмой игровой день Лихтенштейн впервые за 20 лет завоевал медаль на Олимпиадах, которая стала лишь 10-й в истории сборной на летних и зимних Играх. Автором “бронзы” стала Тина Вайратер в супергиганте.