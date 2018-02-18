Норвегія наблизилась до Німеччини в медальному заліку Олімпіади у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. На 23-х зимових Олімпійських іграх завершився восьмий змагальний день в рамках якого були розіграні 9-ть комплектів медалей, інформує УНН з посиланням на сайт Олімпіади-2018.
Після потужного старту Німеччина другий день поспіль залишилася без “золота”. На цей раз німці задовольнялися “сріблом” в скелетоні (Жаклін Леллінг) і стрибках з трампліну (Андреас Веллінгера).
Натомість норвежці виграли три медалі за день та трохи наблизилися до “бундестіму” — 7 “золотих”, 8 “срібних” та 7 “бронзових” нагород. Також норвежці лідирують за сумарною кількістю медалей (22).
До топ-5 також входять: Нідерланди (6, 5, 2), Канада (5, 5, 5) та США (5, 2, 2).
Примітно, що представники 25-ти національних команд завоювали бодай одну медаль Ігор у Південній Кореї.
Нагадаємо, що у восьмий ігровий день Ліхтенштейн вперше за 20 років завоював медаль на Олімпіадах, яка стала лише 10-ю в історії збірної на літніх та зимових Іграх. Автором “бронзи” стала Тіна Вайратер у супергіганті.