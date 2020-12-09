"Нормандская четверка" не собралась, потому РФ ждала результаты выборов в США - Корниенко

"Здесь есть (причина - ред.) пандемия. Да, возможно. А еще геополитический факт - он не очень понятен, если отсюда (из Украины - ред.) смотреть, а если по миру смотреть (то понятно - ред.). Я думаю, Россия ждала результатов (президентских - ред.) выборов в Соединенных штатах Америки. Понятно, что два разных взгляда у партий, которые всегда там между собой на выборах спорят. И взгляд демократов ориентирован на более жесткие действия (в сфере отношений с Россией - ред.). Так принято думать. Мы ожидаем, что Байден займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся. В первую очередь, выполнению плана. Потому что, как мы видели сегодня риторику Российской Федерация, которые говорят, что план не выполняется. На наш взгляд - он выполняется. Прекращение огня есть. К сожалению, есть исключения", - отметил Корниенко.

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Напомним, Кравчук не исключает проведения нормандской встречи до конца года.

По его словам, следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от того, выполнили ли стороны договоренности предыдущей встречи в Париже.