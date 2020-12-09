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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68346 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 90705 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 114141 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149335 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198046 просмотра

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"Нормандская четверка" не собралась, потому РФ ждала результаты выборов в США - Корниенко

"Нормандская четверка" не собралась, потому РФ ждала результаты выборов в США - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Среди причин, которые мешали новому этапу проведения встреч в "нормандском формате" является то, что российская сторона ждала завершения президентских выборов в США. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил председатель партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, информирует УНН.

"Здесь есть (причина - ред.) пандемия. Да, возможно. А еще геополитический факт - он не очень понятен, если отсюда (из Украины - ред.) смотреть, а если по миру смотреть (то понятно - ред.). Я думаю, Россия ждала результатов (президентских - ред.) выборов в Соединенных штатах Америки. Понятно, что два разных взгляда у партий, которые всегда там между собой на выборах спорят. И взгляд демократов ориентирован на более жесткие действия (в сфере отношений с Россией - ред.). Так принято думать. Мы ожидаем, что Байден займет более жесткую позицию, будет нам помогать в тех переговорах, которые ведутся. В первую очередь, выполнению плана. Потому что, как мы видели сегодня риторику Российской Федерация, которые говорят, что план не выполняется. На наш взгляд - он выполняется. Прекращение огня есть. К сожалению, есть исключения", - отметил Корниенко.

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Напомним, Кравчук не исключает проведения нормандской встречи до конца года.

По его словам, следующая встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, России, Германии и Франции - зависит от того, выполнили ли стороны договоренности предыдущей встречи в Париже.

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