"Нормандська четвірка" не зібралась, бо РФ чекала результати виборів у США - Корнієнко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Серед причин, які заважали новому етапу проведення зустрічей у “нормандському форматі” є те, що російська сторона чекала на завершення президентських виборів у США. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова партії “Слуга народу”, народний депутат України Олександр Корнієнко, інформує УНН.

"Тут є (причиною — ред.) пандемія. Так, можливо. А ще геополітичний факт — він не дуже зрозумілий, якщо звідси (з України — ред.) дивитися, а якщо по світу дивитися (то зрозуміло — ред.). Я думаю, Росія чекала результатів (президентських — ред.) виборів у Сполучених штатах Америки. Зрозуміло, що два різні погляди в партій, які завжди там між собою на виборах сперечаються. І погляд демократів орієнтований на більш жорсткі дії (у сфері відносин з Росією — ред.). Так прийнято думати. Ми чекаємо, що Байден займе більш жорстку позицію, яка буде нам допомагати в тих перемовинах, які ведуться. В першу чергу, виконанню плану. Тому що, як ми бачили сьогодні риторику Російської Федерація, які кажуть, що план не виконується. На наш погляд — він виконується. Припинення вогню є. На жаль, є винятки", - зазначив Корнієнко.

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Нагадаємо, Кравчук не виключає проведення нормандської зустрічі до кінця року.

За його словами, наступна зустріч лідерів “нормандської четвірки” – України, Росії, Німеччини та Франції – залежить від того, чи виконали сторони домовленості попередньої зустрічі в Парижі.

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