Нормализации отношений между НАТО и Россией нет - Тиллерсон

"На этом заседании НАТО было много дискуссий ... о том, насколько надлежащей является взаимодействие с Россией, и я думаю, что между всеми членами НАТО существует широкий консенсус относительно того, что сегодня нет никакой нормализации диалога с Россией", - сказал он журналистам.

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Однако, подчеркивая зависимость Запада от России в плане усилий по решению конфликтов на Ближнем Востоке, Тиллерсон отметил, что Вашингтон считает задачей Москвы, как союзника Дамаска, является обеспечение ее участия в мирных переговорах по Сирии во главе с США.

Как сообщал УНН, Украина и НАТО в следующем году проведут совместные учения ВВС.