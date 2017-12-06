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Нормалізації відносин між НАТО та Росією немає - Тіллерсон

Нормалізації відносин між НАТО та Росією немає - Тіллерсон

Київ • УНН

 • 10205 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі заявив, що "немає нормалізації" відносин з Росією, передає УНН з посиланням на Reuters.

"На цьому засіданні НАТО було багато дискусій ... про те, наскільки належною є взаємодія з Росією, і я думаю, що між усіма членами НАТО існує широкий консенсус щодо того, що сьогодні немає ніякої нормалізації діалогу з Росією", - сказав він журналістам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генсек НАТО оцінив загрозу з боку Росії

Проте, підкреслюючи залежність Заходу від Росії у плані зусиль щодо вирішення конфліктів на Близькому Сході, Тіллерсон зазначив, що Вашингтон вважає завданням Москви, як союзника Дамаска, є забезпечення його участі у мирних переговорах по Сирії на чолі з США.

Як повідомляв УННУкраїна та НАТО наступного року проведуть спільні навчання повітряних сил.

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