Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.
В ночь на 31 декабря силами ПВО был уничтожен 21 вражеский дрон-"шахед". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных сил Украины.
В ночь на 31 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область - рф.
Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников "Shahed-136/131". Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.
"В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "шахед" врага", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.
Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.
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