Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"

В ночь на 31 декабря силами ПВО был уничтожен 21 вражеский дрон-"шахед". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Воздушных сил Украины.

В ночь на 31 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с трех направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область - рф.

Всего зафиксировано 49 вражеских беспилотников "Shahed-136/131". Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами С-300.

"В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен 21 "шахед" врага", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.