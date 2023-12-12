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Ночью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 07:39  •  35304 просмотра

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За ночь россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, зафиксировано 15 взрывов. О жертвах не сообщается.

За ночь россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В ходе атак было зафиксировано 15 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Во время ночных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар подверглись Белопольская, Великописаревская и Эсманская громады.

По Великописаревской громаде враг бил из минометов. Было слышно 4 взрыва. В Белопольской громаде прозвучало 11 взрывов в результате применения врагом артиллерии. В Эсманской громаде был зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Напомним

В течение вчерашнего дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумской области. Было обстреляно восемь общин и зафиксировано 70 взрывов.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Вночі окупанти 3 рази обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 15 вибухів
At night, occupants fired 3 times at the border of Sumy region, 15 explosions were recorded
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Ночью оккупанты 3 раза обстреляли приграничье Сумщины, зафиксировано 15 взрывов

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