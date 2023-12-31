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Ночью большинство дронов было направлено на прифронтовую территорию - Игнат

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 08:04  •  7510 просмотра

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Враг меняет акцент своих атак и сейчас большинство ударных беспилотников направляют именно по прифронтовой территории.

Из 49 ударных дронов, которые россия запустила ночью по Украине, большинство было направлено на прифронтовую территорию. Об этом сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, и добавил, что это не впервые и враг меняет акцент своих атак, передает корреспондент УНН

Детали 

Большинство ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны где собственно стоят наши бойцы, а также и прифронтовые территории таких областей, как Николаевская, Херсонская, Харьковская и Запорожская. Не впервые враг применяю "Шахеды" именно так, это изменение акцента атаки. Раньше дроны летали внутрь страны, потому что "шахед" - это дальнобойное, точное оружие. Враг меняет акцент своих атак и сейчас большинство БпЛА именно по прифронтовой территории

- рассказал Игнат. 

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Вночі більшість дронів було спрямовано на прифронтову територію - Ігнат 
At night, most of the drones were sent to the frontline area - Ihnat
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