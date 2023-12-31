Ночью большинство дронов было направлено на прифронтовую территорию - Игнат

Из 49 ударных дронов, которые россия запустила ночью по Украине, большинство было направлено на прифронтовую территорию. Об этом сообщил представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, и добавил, что это не впервые и враг меняет акцент своих атак, передает корреспондент УНН.

Детали

Большинство ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны где собственно стоят наши бойцы, а также и прифронтовые территории таких областей, как Николаевская, Херсонская, Харьковская и Запорожская. Не впервые враг применяю "Шахеды" именно так, это изменение акцента атаки. Раньше дроны летали внутрь страны, потому что "шахед" - это дальнобойное, точное оружие. Враг меняет акцент своих атак и сейчас большинство БпЛА именно по прифронтовой территории - рассказал Игнат.

Дополнение

Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.