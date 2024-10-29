Ночной удар по Харькову: в Основянском районе завершили аварийно-спасательные работы
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова завершены аварийно-спасательные работы после попадания российской авиабомбы. В результате атаки погибли 4 человека, 6 ранены, разрушен жилой дом.
В Основянском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы. В результате авиаудара пострадали 10 человек. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
В общем, в результате ночного авиаудара по жилому сектору города погибли 4 человека, еще 6 человек получили травмы
Чрезвычайники изъяли из-под завалов тела 4 погибших лиц на территории частного жилого сектора.
Совместно с работниками коммунальных служб города разбирали завалы полностью разрушенного дома: расчистили 320 куб. м строительного мусора
Всего к аварийно-спасательным работам привлекались 21 спасатель и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним,
Российские оккупанты атаковали Основянский район Харькова в 3:00, погибли три человека. Разрушены два дома, повреждены еще 20, спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших.