Нічний удар по Харкову: в Основ'янському районі завершили аварійно-рятувальні роботи
Київ • УНН
В Основ'янському районі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи після влучання російської авіабомби. Внаслідок атаки загинули 4 особи, 6 поранені, зруйновано житловий будинок.
У Основ’янському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби. Внаслідок авіаудару постраждало 10 людей. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.
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Загалом, у результаті нічного авіаудару по житловому сектору міста загинули 4 особи, ще 6 людей отримали травми
Надзвичайники вилучили з-під завалів тіла 4 загиблих осіб на території приватного житлового сектору.
Спільно з працівниками комунальних служб міста розбирали завали повністю зруйнованого будинку: розчистили 320 куб. м будівельного сміття
Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучалися 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо
Російські окупанти атакували Основ'янський район Харкова о 3:00, загинуло троє людей. Зруйновано два будинки, пошкоджено ще 20, рятувальники розбирають завали в пошуках можливих постраждалих.