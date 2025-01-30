Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар
Киев • УНН
В брянской области террористической страны неизвестные дроны атаковали стратегические объекты, возможно связанные с нефтепроводом "Дружба".
Этой ночью в рф прогремели взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Согласно, с информацией в брянской области террористической страны произошли взрывы, когда неизвестные дроны совершили атаку на стратегические объекты, что могут быть связаны с нефтепроводом "Дружба".
Во время инцидента на месте происшествия возник масштабный пожар.
Информация о возможных пострадавших пока не поступала.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в брянске атакован завод "Кремний", производящий микроэлектронику для российских ракет и систем ПВО. После ночной атаки дронов предприятие приостановило работу.
В российском брянске в третий раз атакован завод военной микроэлектроники "Кремний", его работа приостановлена - ЦПД СНБО24.01.25, 11:17 • 30071 просмотр