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Нічні вибухи в брянській області: атака дронів спричинила пожежу

Нічні вибухи в брянській області: атака дронів спричинила пожежу

Київ • УНН

 • 68591 перегляди

У брянській області терористичної країни невідомі дрони атакували стратегічні об'єкти, можливо пов'язані з нафтопроводом "Дружба".

Цієї ночі в рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно, з інформацією у брянській області терористичної країни сталися вибухи, коли невідомі дрони здійснили атаку на стратегічні об’єкти, що можуть бути пов’язані з нафтопроводом "Дружба".

Під час інциденту на місці події виникла масштабна пожежа.

Інформація про можливі постраждалих поки не надходила.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у брянську атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет та систем ППО. Після нічної атаки дронів підприємство призупинило роботу.

У російському брянську втретє атаковано завод військової мікроелектроніки "Кремній", його роботу призупинено - ЦПД РНБО24.01.25, 11:17 • 30967 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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