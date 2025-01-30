Нічні вибухи в брянській області: атака дронів спричинила пожежу
Київ • УНН
У брянській області терористичної країни невідомі дрони атакували стратегічні об'єкти, можливо пов'язані з нафтопроводом "Дружба".
Цієї ночі в рф прогриміли вибухи. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Згідно, з інформацією у брянській області терористичної країни сталися вибухи, коли невідомі дрони здійснили атаку на стратегічні об’єкти, що можуть бути пов’язані з нафтопроводом "Дружба".
Під час інциденту на місці події виникла масштабна пожежа.
Інформація про можливі постраждалих поки не надходила.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у брянську атаковано завод "Кремній", що виробляє мікроелектроніку для російських ракет та систем ППО. Після нічної атаки дронів підприємство призупинило роботу.
У російському брянську втретє атаковано завод військової мікроелектроніки "Кремній", його роботу призупинено - ЦПД РНБО24.01.25, 11:17 • 30967 переглядiв