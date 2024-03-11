Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: правоохранители изъяли обломки трех дронов

рф в очередной раз атаковала Одесскую область: Кипер рассказал о последствиях атаки

Ночью российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.