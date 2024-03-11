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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: правоохранители изъяли обломки трех дронов

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: правоохранители изъяли обломки трех дронов

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 07:15  •  16994 просмотра

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Вражеские беспилотники нанесли удар по Слободскому району Харькова 11 марта, повредив инфраструктуру и здание гостиницы, выбив окна в близлежащих жилых кварталах, а правоохранители изъяли обломки трех БПЛА и начали расследование.

Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА после ночной атаки российских войск ударными дронами на Харьков, сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 11 марта около 01:10 вражеские беспилотники попали на территорию Слободского района города Харькова.

Как сообщается, повреждены здания объекта инфраструктуры и отель. В соседних жилых домах выбиты окна.

"Правоохранители изъяли обломки трех БПЛА", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ночная вражеская атака "шахедами" на Харьков: повреждены дома, отель и инфраструктура11 марта 2024, 06:33 • 17826 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
kharkivХарьков
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